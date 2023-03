Tetto a fuoco, pompieri in azione a Cesano Maderno

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Cesano Maderno, questa mattina, domenica 5 marzo 2023, per spegnere l'incendio scoppiato in una villetta.

Tetto a fuoco, pompieri in azione

Le fiamme si sono alzate intorno alle 10, da un'abitazione in via Enrico Donghi. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco di Desio, Seregno e Bovisio Masciago, intervenuti insieme ai Carabinieri e al personale del 118, arrivato a bordo di un'ambulanza.

Soccorso un uomo

L'incendio ha divorato il tetto della casa in ristrutturazione, che risulta disabitata. Ingenti i danni all'interno della villetta. Per fermare il rogo i pompieri hanno lavorato per più di un'ora. Soccorso dal personale del 118 un uomo, intossicato.