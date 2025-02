Nel corso della notte le squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Seveso per un incendio che ha coinvolto il tetto di un'abitazione di tre piani.

Tetto a fuoco, pompieri in azione a Seveso

L'allarme è scattato alle 2.50 circa di oggi, sabato 8 febbraio, in via Attilio Confalonieri. A bruciare sono stati circa 100 metri quadrati di copertura. Sul posto l'autopompa da Seregno, l'autopompa da Bovisio Masciago, l'autoscala da Carate Brianza il carro soccorso e l'autobotte da Lazzate.

Tre ore di intervento per i Vigili del Fuoco

Per fortuna il rapido intervento delle squadre dei pompieri ha scongiurato l'interessamento di un'ulteriore parte della copertura e dei pannelli fotovoltaici. Le squadre hanno lavorato per più di tre ore prima di fare rientro nelle loro sedi. Non risultano coinvolti feriti.