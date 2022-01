Le foto

Pompieri al lavoro in via Porta d'Arnolfo. Traffico rallentato a causa della chiusura della Monza-Carate.

Massiccio intervento dei Vigili del fuoco brianzoli per un tetto in fiamme in via Porta d'Arnolfo a Biassono. Nessun ferito.

Tetto di una abitazione in fiamme: sei mezzi dei pompieri a Biassono

Secondo le prime informazioni che arrivano dal posto le fiamme sarebbero divampate, per motivi ancora in corso d'accertamento, poco dopo mezzogiorno. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Sul posto si sono portate inizialmente quattro squadre dei Vigili del fuoco ma intorno a mezzogiorno e mezza altri due mezzi dei pompieri hanno raggiunto la villetta a Biassono.

L'abitazione costeggia la strada di collegamento Monza-Carate: conseguentemente la strada è stata chiusa al traffico proprio per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza. Il traffico nella zona risulta molto rallentato.