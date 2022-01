Tetto in fiamme in centro a Giussano

Incendio

Al lavoro quattro squadre di pompieri

Grande mobilitazione di mezzi, questa mattina, in centro, a causa di un incendio che è divampato nel sottotetto di un'abitazione.

Pompieri in azione in via Addolorata

Quattro mezzi dei vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri sono accorsi in via Addolorata, poco prima delle 10, a causa di un incendio che si è esteso nel sottotetto di un'abitazione. Le fiamme si sono estese velocemente, interessando una buona parte del tetto. I pompieri sono ancora al lavoro per domare il fuoco, ma la situazione attorno a piazza San Giacomo, sembra essere sotto controllo.

I soccorsi

Fortunatamente non ci sono stati feriti a causa del fuoco; la grossa colonna di fumo ha messo in allerta i residente della zona che sono subito usciti dalle loro abitazioni. Le operazioni per mettere in sicurezza la zona hanno creato difficoltà nella viabilità in centro, paralizzando il traffico.