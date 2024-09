Sette mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti ieri, martedì 3 settembre, a Giussano per un incendio divampato in uno stabile di via Pascoli.

Tetto in fiamme, Vigili del fuoco al lavoro a Giussano

L'allarme è scattato nella tarda serata: le fiamme hanno avvolto, per motivi ancora in corso d'accertamento, il tetto e il sottotetto di una abitazione su due piani.

Le squadre dei pompieri, all'arrivo sul posto, hanno immediatamente evacuato le persone che erano ancora presenti all'interno dei propri appartamenti. Dopo un lungo lavoro, intorno alle 23, la situazione risultava essere sotto controllo. I Vigili del fuoco, arrivati in via Pascoli con due autopompe, due autobotti, un'autoscala,un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia, hanno effettuato le opere di bonifica degli ultimi focolai attivi, per poi procedere allo smassamento della copertura.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine e il personale del 118.