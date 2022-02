Per il vento forte

E' accaduto nel primo pomeriggio in via don Cavezzali, pieno centro cittadino.

Il vento forte continua a fare danni in Brianza.

Tetto scoperchiato a Concorezzo, strada chiusa al traffico

Da questa mattina i Vigili del fuoco dei vari distaccamenti provinciali sono al lavoro senza sosta per i tantissimi interventi richiesti in diverse località a causa di alberi caduti o pericolanti, cornicioni, e adesso anche per un tetto scoperchiato a Concorezzo.

E' accaduto intorno alle 10 in via don Cavezzali, pieno centro cittadino. Il tetto di lamiera è finito nel parcheggio che si trova alle spalle della chiesa parrocchiale.

Sul posto in questi minuti stanno intervenendo i Vigili del fuoco del distaccamento di Vimercate che sono al lavoro per riportare la zona in sicurezza, dopo che le lastre di copertura sono arrivate a ridosso dei negozi.

La strada è stata chiusa al traffico.

Altri danni minori

Quello di via don Cavezzali non è stato l'unico danno registrato in paese a causa del forte vento. Dall'acquedotto di via Oreno, infatti, si è staccata una lamiera senza danni a cose o persone, mentre in via Verdi una tegola è caduta da un tetto e ha danneggiato un'autovettura in sosta. I tecnici del Comune nel corso della giornata hanno effettuato sopralluoghi alle scuole e ai parchi per monitorare la situazione, senza trovare particolari criticità.