Tetto scoperchiato dal maltempo, alloggi inagibili, famiglie sfollate

I nubifragi che venerdì 21 e lunedì 24 luglio hanno colpito Cesano Maderno hanno scoperchiato il già precario tetto della cascina di piazza Gaeta a Cascina Gaeta: diversi alloggi della palazzina da venticinque appartamenti sono stati dichiarati inagibili, sfollate alcune famiglie.

Tetto scoperchiato dal maltempo

I Vigili del Fuoco, intervenuti nella tarda mattinata di ieri, giovedì 27 luglio, hanno verificato il deterioramento strutturale di alcuni solai. Una situazione di pericolo per l’incolumità di chi vive in piazza o ci passa a piedi. Nella stessa giornata, dopo un sopralluogo di Polizia Locale, Ufficio tecnico e Servizi sociali, il sindaco Gianpiero Bocca ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per l’immediato sgombero dell’immobile.

Otto unità abitative raggiunte dall'ordinanza

Il dispositivo ha interessato otto unità abitative. La maggior parte delle persone rimaste senza casa ha trovato sistemazione presso parenti e amici. Il Comune sta predisponendo l’accoglienza per sette persone, di cui un nucleo familiare composto da quattro persone, individuando soluzioni emergenziali in collaborazione con la Protezione Civile e la Rete territoriale.

Lunedì vertice in Municipio

Alla luce dell’ordinanza, lunedì, in Municipio, il sindaco Gianpiero Bocca incontrerà i proprietari degli alloggi per fare il punto sulla situazione e ribadire la necessità di eliminare un pericolo imminente per l’incolumità di persone e cose predisponendo la messa in sicurezza dell’edificio.

Un'ordinanza analoga già l'anno scorso

La nuova ordinanza del sindaco segue quella emessa l’11 settembre 2022 con il quale ordinava "la predisposizione immediata di opportune opere atte alla messa in sicurezza e al rifacimento della copertura dell’immobile". Ordinanza caduta nel vuoto: quanto prescritto non è stato ottemperato.