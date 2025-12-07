Tiene in ostaggio la ex compagna e il figlio, arrestato

Arrestato con l’accusa di sequestro di persona per aver tenuto in ostaggio l’ex compagna e il loro bimbo piccolo nella camera da letto della casa di lei, a Cesano Maderno.

Momenti di grande tensione a Cesano Maderno

Momenti di grande tensione nei giorni scorsi, a Cesano Maderno. I Carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento dove il peruviano 38enne Renato G.Y. ha di fatto tenuto ostaggio la ex compagna e il figlio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che vive nell’hinterland di Milano, ha trascorso la serata a cena dalla donna. I due hanno avuto una relazione, dalla quale è nato il bambino. Dopo aver passato del tempo insieme, mangiando e giocando ai videogiochi, la donna ha permesso all’ex di restare a casa a dormire, ma a condizione che stesse sul divano. A quel punto, il sudamericano ha dato in escandescenze, chiudendosi a chiave nella stanza con i due.

La donna riesce a inviare un video alla madre che chiama i Carabinieri

La donna, che aveva il cellulare con sé, è riuscita ad avvertire sua madre, inviandole un video di quello che stava succedendo. In casa sono arrivati i Carabinieri. La trattativa per farsi aprire la porta si è prolungata fino a che i militari non sono riusciti ad approfittare di un attimo in cui il 38enne ha fatto fare uno scatto alla chiave nella serratura che ha permesso di fare irruzione. Della situazione in corso sono state avvertite anche le squadre speciali dell’Arma, ma alla fine l’intervento non è stato necessario. Il latino, già con precedenti, attualmente sotto processo con accuse di maltrattamenti e violenza sessuale, è stato arrestato per sequestro di persona e portato in carcere.