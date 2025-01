Insulti razzisti da parte di un tifoso a un giocatore della squadra avversaria. Ac Renate "Comportamento inaccettabile"

"A seguito del deplorevole episodio verificatosi durante la partita della nostra Squadra Primavera contro il FC Südtirol, A.C. Renate intende esprimere la propria ferma condanna per qualsiasi forma di discriminazione razziale".

Tifoso insulta giocatore della squadra avversaria. Ac Renate prende le distanze

Sono le prime parole della nota stampa diffusa da Ac Renate a seguito di quanto acceduto sul campo nella giornata di sabato 18 gennaio, in occasione del match della Primavera del Renate contro FC Sudtirol. Nel corso della partita, vinta dal Renate per 2-1, un tifoso della squadra brianzola avrebbe rivolto insulti razzisti nei confronti del giocatore della squadra ospite, Frederik Samuel Ndongue, 18 anni di origine camerunense, autore tra l'altro del gol per il Sud Tirol.

Immediatamente la società ha preso le distanze da quanto accaduto: