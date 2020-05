Tiki Taka al via, per far divertire i bambini e aiutare le famiglie

Tiki Taka al via, parte il campus per far divertire i bambini e aiutare le famiglie. Settima edizione estiva pronta a partire per il Tiki Taka Camp. Il campus che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo a Desio, per il suo format “multisport – multidivertimento” che ha conquistato 1500 bambini e bambine da tutta la Brianza, oltre che il Premio Sport e Sociale del Comune nel 2015.

Parte a Desio il campus estivo per bambini e bambine

Da lunedì 15 giugno – come da direttive – si rialzerà il sipario sulla ormai tradizionale proposta di Brianza Tornei in collaborazione con l’Aurora Desio calcio. Numero chiuso, sanificazione degli ambienti, dispositivi di protezione, precise procedure per evitare gli assembramenti, dentro e fuori dal centro sportivo e durante le attività dei bambini. “Abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli per garantire alti standard di sicurezza e qualità”, assicurano gli organizzatori. Con un rapporto di formatori per bambini che sarà pienamente in linea con le direttive, “peraltro è da sempre un nostro fiore all’occhiello”.

Calcio, basket, tennis, sfide e tornei

Calcio, basket, tennis, pallavolo, atletica, baseball, pallamano, giochi tradizionali e innovativi, sfide e tornei, abbinati ad attività ludiche ed educative, ospiti a sorpresa e molto altro. Il tutto dalle 9 alle 17 (con possibilità di pre-camp) e con una novità relativa al pranzo per andare sempre più incontro alle famiglie: triplice opzione con pasto fornito dal catering in vaschette monoporzione, oppure pranzo al sacco portato da casa o uscita e rientro.

Un braccialetto elettronico per tutti i ragazzi

Ulteriore novità: il Tiki Taka 2020 sarà più tecnologico. Tutti i ragazzi saranno dotati di un braccialetto elettronico per semplificare le operazioni e per la gestione, in sicurezza, di tutte le procedure. Le iscrizioni sono aperte. Basta andare sul sito www.tikitakacamp.com. Il camp è per bambini e bambine dal 2014 (sei anni compiuti) al 2008.