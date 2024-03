Tir finisce nel fosso: traffico in tilt sulla Provinciale

Un tir è finito in un fosso lungo la Strada Provinciale 2, in direzione di Trezzo, sul territorio di Bellusco: nessuno è rimasto ferito, ma il traffico sull'arteria è in tilt.

Tir si ribalta sulla Provinciale

L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 8 marzo, proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti gli agenti della Polizia locale Brianza Est agli ordini del comandante Alessandro Benedetti. Al momenti i vigili stanno coordinando le operazioni di recupero del mezzo pesante, ovviamente non facili vista la posizione in cui è finito.

Traffico in tilt

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma il traffico, al momento, ne sta risentendo notevolmente. Gli agenti della Polizia locale stanno dirigendo la viabilità che procede su un'unica carreggiata per favorire le operazioni di rimozione del tir. In direzione di Vimercate la Strada Provinciale è stata momentaneamente chiusa.

Aggiornamento delle 11.45

Sono terminate da pochi minuti le complesse operazioni di recupero del mezzo. Il tratto di Provinciale è di nuovo aperto e il traffico scorre regolare.