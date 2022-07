Tir in divieto urta un balcone e si allontana, il capitello finisce contro la vetrata di un barbiere

Un tir in divieto è entrato in via Como a Meda e ha urtato il balcone al civico 11, per poi allontanarsi. Un pezzo di cemento si è staccato, finendo contro la vetrina del salone dei barbieri Davide e Luca Bazzani, la quale fortunatamente, essendo antisfondamento, lo ha rimbalzato evitando che finesse all’interno e colpisse qualcuno.

Tir urta un balcone e il capitello finisce contro la vetrina del barbiere

Attimi di paura venerdì mattina, 22 luglio 2022, intorno alle 10.30. In base a quanto è stato possibile ricostruire, il conducente di un tir, incurante del divieto per i mezzi pesanti, è entrato in via Como, urtando un balcone e facendo cadere il capitello, che è volato contro la vetrina del negozio di parrucchieri.

Il barbiere: "Meno male che non è entrato nel negozio"

«In quel momento mi trovavo lì vicino, a dieci centimetri, con un cliente e ho sentito un forte rumore - spiega il titolare Davide Bazzani - Poi ho visto il vetro rotto e il capitello rimbalzare all’esterno, sul marciapiede. Per fortuna non è finito all’interno e non ha colpito nessuno. Dentro al negozio c’erano pezzetti di marmo e cemento».

Indagini in corso da parte della Polizia Locale

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare i danni. Il balcone è stato transennato e dichiarato inagibile. Sono state avviate le indagini per tentare di risalire al conducente del tir che si è allontanato nonostante il danno. Elementi utili all’identificazione potrebbero emergere dai filmati del sistema di videosorveglianza.