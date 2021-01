Tir incastrato nel fossato, circolazione bloccata a lungo in via Salvo D’Acquisto, a Concorezzo. Il particolare incidente è accaduto ieri, mercoledì 27 gennaio 2021. Ora la situazione è stata risolta.

Manovra errata

Incidente molto particolare quello avvenuto ieri pomeriggio, a Concorezzo. Un mezzo pesante, infatti, ha sbagliato manovra uscendo dal cortile di uno stabile di via Salvo D’Acquisto: un errore di valutazione che ha fatto “incagliare” il tir nel fossato presente a bordo strada. L’automezzo si è quindi trovato al centro della via, molto stretta, bloccando quindi la circolazione e provocando inevitabilmente disagi su tutto il traffico della zona, situata al confine con Agrate. Il singolare incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze per l’autista del mezzo pesante. A rendere nota alla cittadinanza la temporanea chiusura della via è stato il sindaco Mauro Capitanio.

“Sono ancora in corso le operazioni per il ripristino della circolazione in via Salvo D’Acquisto dopo che l’uscita di strada di un automezzo ne ha di fatto bloccato il passaggio – si legge in un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook – E’ stato chiuso il tratto di via S. D’Acquisto tra le intersezioni con via Lazzaretto e via Europa”.

Problema risolto

Una problematica non da poco quella che ha coinvolto l’automezzo e che ha visto perdurare per ore la chiusura della via. Fortunatamente nella mattinata di oggi, giovedì 28 gennaio, il sindaco Capitanio ha annunciato la regolare riapertura al traffico della carreggiata.