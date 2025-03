Tir perde il carico, colpita un'automobile

Tir perde il carico e due container piombano su un’automobile in transito.

E’ successo oggi, mercoledì 19 marzo, alle 8 in via Magenta al Villaggio Snia di Cesano Maderno. Un tir diretto alla zona industriale del Villaggio Snia ha urtato due alberi, che hanno spinto giù i due container trasportati dal mezzo pesante. Colpita un'auto che transitava sul lato opposto della carreggiata, da Cesano Maderno a Solaro: è stata spinta fuori strada.

A bordo dell'auto, una Fiat 500, una 22enne, soccorsa in codice giallo e trasportata in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Ingenti in danni alla vettura. In questo momento i Vigili del Fuoco sono al lavoro con la Polizia Locale per liberare la strada. Inevitabili i disagi per la circolazione. Via Magenta è chiusa in entrambi i sensi di marcia. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale.