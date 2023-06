Tir ribaltato, traffico bloccato tra Omate e Cavenago

Tir ribaltato al centro di una rotonda, traffico bloccato tra Omate e Cavenago. L'autocarro è al centro della rotonda che unisce i due paesi, tra la Sp 176 e la Sp 121. Incolume l'autista dopo lo spavento iniziale.

Soccorsi in codice rosso

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 giugno 2023, intorno alle 15. Un tir si è ribaltato al centro della rotonda che collega Omate, frazione di Agrate Brianza, e Cavenago. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che tuttavia ha visto coinvolto un unico mezzo di trasporto. Considerata la violenza dell'impatto, sul posto sono accorse in codice rosso due ambulanze per soccorrere l'autista del tir, un 49enne. Per fortuna le condizioni del guidatore sono migliorate con il passare dei minuti e il codice dell'intervento è stato derubricato a verde. Non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale.

Traffico in tilt

Decisamente più delicata la situazione riguardante il traffico nella zona (già rallentato da un importante cantiere posizionato a pochi metri di distanza, all'ingresso di Cavenago). Il tir, infatti, è ancora adagiato al centro della rotatoria, nell'attesa che venga rimosso da un braccio meccanico ad hoc. Al momento la circolazione risulta bloccata per chi arriva da Omate. Sul posto sono presenti gli agenti del corpo di Polizia locale coadiuvati dal Comandante Alessandro Benedetti.