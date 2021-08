Tir si ribalta e perde il rimorchio, traffico in tilt tra Carugate e Agrate

Traffico in tilt sulla Sp121 oggi pomeriggio, lunedì 2 agosto 2021. Un Tir si è ribaltato perdendo il rimorchio.

Tir si ribalta sulla Sp121

L'incidente è avvenuto attorno attorno alle 16 sulla Provinciale 121 in direzione Agrate, dove un camion di grosse dimensioni ha perso il rimorchio, che si è cappottato finendo contro il guard rail e sollevando una grossa quantità di terra.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le conseguenze per il traffico sono state pesanti. In un primo momento la strada è stata chiusa, e pochi minuti prima delle 17 riaperta a senso unico alternato per permettere le manovre di recupero del rimorchio e di pulizia della strada.