Tira dritto alla rotonda e si schianta contro il guardrail: paura per un 40enne di Cornate. Il grave incidente è avvenuto questa mattina, sabato 20 agosto 2022, a Trezzo sull'Adda. Sul posto Carabinieri e 118.

La dinamica dell'incidente

Si è temuto inizialmente il peggio per le sorti di un uomo, un 40enne residente a Cornate, che attorno all'1.40 della scorsa notte è rimasto coinvolto in un grosso incidente a Trezzo, in via Cavour, all'altezza della rotatoria con la Sp2. La stessa rotonda che ha letteralmente "scavalcato" alla guida della sua Seat Ibiza dopo aver perso il controllo del veicolo, finendo poi contro il guardrail opposto. Dopo la chiamata al 112, sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo e un'automedica, allertate in codice rosso. Oltre ai militari della Compagnia di Pioltello, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Lo schianto è stato violento: da qui l'arrivo del 118 con la massima urgenza. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti: il guidatore dell'Ibiza (che ha sbattuto la testa nella carambola) ha fatto tutto da solo.

Condizioni in miglioramento

Per fortuna le condizioni del 40enne, residente a Cornate d'Adda, sono poi apparse meno preoccupanti di quanto si temesse. E' stato trasportato in ambulanza e in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate. Sono in corso accertamenti per capire se fosse sotto l'effetto di sostanze al momento dell'incidente.