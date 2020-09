Tiro al piattello per Fily, a Seveso vince la solidarietà FOTO

Un centinaio di partecipanti e quasi 2mila euro raccolti per sostenere i progetti dell’associazione benefica Insieme per Fily. Grande successo per il terzo trofeo di tiro al piattello organizzato nel week-end all’Altopiano dalle associazioni sevesine A.N.L.C. e F.I.D.C., nel massimo rispetto delle misure anti-Covid.

Roberto Olmo è il vincitore della gara, Renato Fratus si aggiudica il Trofeo

A trionfare alla gara è stato Roberto Olmo, il quale, insieme a Stefano Presa e Renato Fratus, che sono saliti con lui sul podio, si è confrontato a barrage con Almerino Carraretto e Mauro Brioschi, rispettivamente vincitori dell’edizione 2018 e 2019 del «Trofeo Insieme per Fily». I cinque finalisti si sono contesi l’edizione 2020 del Trofeo, che è andata a Fratus.

Raccolti quasi 2mila euro per l’associazione “Insieme per Fily”

«Ringraziamo A.N.L.C. e F.I.D.C. e tutti coloro che hanno partecipato. C’è chi è venuto da Bergamo, Varese, Lecco, Como e addirittura Ancona – il commento di Antonio Finocchio, presidente di Insieme per Fily – L’intero ricavato dell’evento, che quest’anno si è svolto su due giorni, sabato e domenica, sarà devoluto alla nostra associazione. In tutto sono stati raccolti 1.950 euro, una cifra davvero significativa. Grazie a chi ha contribuito pur non essendo presente per aiutare gli organizzatori a realizzare una bella giornata». Tra i partecipanti, seppur infortunato, anche Matteo Tallarini, ex campione italiano di fossa olimpica: «Lo spirito dell’iniziativa non era certo quello di vincere», ha detto.

Prossimo appuntamento a Misinto

Il prossimo appuntamento con l’associazione fondata in memoria di Filippo Finocchio, il promettente calciatore morto a 15 anni per un osteosarcoma, sarà tra qualche settimana a Misinto con il memorial per Fily.

