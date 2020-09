Titolare del maneggio ferito da un cavallo, arriva l’elisoccorso

E’ stato ferito da un cavallo il titolare di un maneggio di Besana in Brianza. E’ successo oggi, mercoledì 23 settembre 2020, al confine con Capriano di Briosco.

Ferito dal cavallo alla Visconta

L’incidente si è verificato intorno alle 10,30, in via Visconta 79. Dalle prime informazioni raccolte pare che il titolare di un maneggio sia rimasto ferito da un cavallo. Sul posto, attivati in codice giallo, è giunta l’ambulanza della Croce Bianca di Besana. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei campi vicini, al di là della strada. Oltre che degli agenti della Polizia locale.

L’uomo, 65 anni, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

