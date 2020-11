Tommaso commuove tutti con la sua letterina per Conte “Può fare un’autocertificazione speciale per Babbo Natale?”. Il piccolo, preoccupato il lockdown, ha chiesto alla mamma di scrivere al premier e permettere a Santa Claus di consegnare i regali.

Il Natale si avvicina sempre più e con esso il momento tanto atteso da tutto i bambini: stare assieme alla famiglia e vivere la gioia dei doni sotto l’albero, recapitati direttamente da Babbo Natale.

Ma con il lockdown, Babbo Natale, come farà? E’ questa la domanda che Tommaso, un piccolo di 5 anni di Cesano Maderno che frequenta la sezione dei Canarini presso la scuola dell’Infanzia Sant’Anna di Binzago, ha fatto alla sua mamma nei giorni scorsi. Tommaso è preoccupato: ce la farà Babbo Natale, dopo le ultime restrizioni, a passare di casa in casa per consegnare i doni ai bambini?

“Può fare un’autocertificazione speciale per Babbo Natale?”

Cosa c’è di meglio che affidare le sue preoccupazioni direttamente al Premier Conte per chiedergli se è possibile fare un’autocertificazione speciale. Così ha fatto mamma Elena che, su richiesta del piccolo Tommy, ha aperto il pc e messo nero su bianco – in una mail inviata al Presidente del Consiglio – le richieste del suo bimbo.

Eccola di seguito:

Caro Presidente Conte, mi chiamo Tommaso Z., abito a Cesano Maderno, ho 5 anni e frequento la Scuola dell’infanzia Sant’Anna. In famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole e le Sue disposizioni; igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. Questa mattina ho chiesto alla mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale. Volevo chiederLe se può fare una autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini del mondo.

So che Babbo Natale è anziano ed è pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e metterà sicuramente la mascherina per proteggersi. Le prometto che, oltre al lattino caldo ed ai biscotti, metterò sotto l’albero anche l’igienizzante. Le auguro buon lavoro e spero che potrà fare questa eccezione solo per lui … aspetto la Sua riposta almeno lo posso dire ai miei amici Grazie,

Tommaso

In attesa della risposta di Conte abbracciamo virtualmente Tommaso. Lo vogliamo anche rassicurare: siamo sicuri che Babbo Natale quest’anno sarà ancora più vicino a tutti i bambini che tanto hanno sofferto la lontananza da scuola, dagli amici e dalle loro consolidate abitudini nei mesi scorsi. Sarà un Natale bellissimo, nonostante tutto!

