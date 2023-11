Torna l'incubo dei ladri: prese di mira abitazioni e attività

Torna l’incubo dei ladri a California e Peregallo, frazioni di Camparada e Lesmo. Nei giorni scorsi, nel giro di poche ore, sono stati diversi i colpi messi a segno o anche solo tentati da parte dei malviventi che sono entrati in azione sia in abitazioni private che in alcune attività del paese, tra cui la farmacia e un negozio di biciclette.

I ladri tornano a colpire a Lesmo e Camparada

Lo scorso lunedì i malviventi sono entrati in azione in pieno giorno, verso le 10 del mattino, all’interno di una casa di via 25 Aprile, mentre la proprietaria era fuori per alcune commissioni. I ladri l’hanno tenuta d’occhio e quando la donna è uscita ne hanno approfittato. Stando ad alcune testimonianze, i ladri avrebbero anche spruzzato qualche sostanza contro i cani della padrona e dei suoi vicini per agire indisturbati.

Anche le attività nel mirino dei ladri

Stessa sorte anche per il negozio di biciclette poco distante, anch’esso visitato nella notte seguente, a poche ore di distanza dal primo raid. Il colpo però è fortunatamente sfumato perché la vicina ha dato l'allarme e l'arrivo dei Carabinieri ha messo in fuga i ladri. Non è andata altrettanto bene, invece, alla farmacia di Peregallo, da dove è stato prelevato il registratore di cassa.

