Tornano i ladri di rame, colpo al cimitero. Un furto, riuscito solo in parte, è stato messo a segno la scorsa notte all’interno del piccolo cimitero di Velasca, frazione di Vimercate.

I ladri hanno staccato canaline e pluviali

I ladri, come già accaduto altre volte in passato, si sono portati sul posto probabilmente attraverso i campi. Hanno quindi scavalcato la recinzione e si sono messi in caccia del rame staccando canaline, pluviali, grondaie e coperture delle strutture che ospitano i loculi e alcune cappelle.

Messi in fuga dai residenti della zona

Alcuni residenti della zona hanno però avvertito i rumori e hanno dato l’allarme. A quel punto i malviventi, nel timore di poter essere catturati, sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, abbandonando parte della refurtiva sia lungo i vialetti del cimitero sia nei campi circostanti.

