Torrente Molgora: terminati i lavori di messa in sicurezza della sponda sinistra

Sono terminati i lavori di sistemazione della sponda sinistra del Torrente Molgora a Vimercate. La via San Rocco è stata riaperta al traffico cittadino.

Lavori sulla sponda del Torrente Molgora a Vimercate

L’intervento ha visto la realizzazione di una protezione in massi intasati della sponda del Torrente soggetta a fenomeni di erosione che ne pregiudicavano la sicurezza.

Così come previsto dal progetto, per costo complessivo di 238 mila euro circa sono stati posati i massi e realizzato un guardrail in legno. Nuovo anche l’impianto di pubblica illuminazione con la rimozione degli attuali pali e spostamento sul lato opposto della carreggiata.

Altri interventi

Sono state eliminate le piante cresciute spontaneamente compresa la siepe che non è stato possibile riposizionare. Gli uffici tecnici sono impegnati per abbellire ulteriormente l’intervento con la sostituzione dei corpi illuminanti, compreso sul ponte pedonale di via Monsignor Assi e sulla riasfaltatura di via san Rocco.