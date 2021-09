La città di Meda ha ripreso, dopo il periodo agostano, è tornata ai suoi ritmi nonostante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria che lascia però ora intravedere larghi sprazzi di sereno anche grazie alla campagna vaccinale che ha avuto nell'hub medese un punto di riferimento importante.

Il controllo e la sicurezza del territorio sono garantiti costantemente dalle Forze dell’Ordine fra cui la Polizia Locale, guidata dal comandante Claudio Delpero, intervenuta in questi giorni di fine estate per accadimenti di varia natura.

Tra controlli e interventi su diversi incidenti si chiude l'estate della Polizia locale di Meda

In via Tre Venezie a seguito dell’investimento di un pedone avvenuto sulle strisce pedonali l’automobilista responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti inoltre nei giorni scorsi anche in corrispondenza del passaggio a livello di via Pace/via Cialdini, lungo la ferrovia Milano – Asso, dove un autoveicolo ha provocato danni che hanno comportato ritardi considerevoli al traffico ferroviario.

In via Del Ry gli agenti hanno invece recuperato dei rifiuti abbandonati e riscontrato l’occupazione non autorizzata da parte di un gregge: i proprietari sono stati sanzionati.

Nel corso degli ultimi giorni inoltre si è proceduto all'ispezione di alcune attività produttive per verificare che le loro emissioni nell’atmosfera siano conformi a quanto prevede la normativa (in caso contrario viene subito emessa una segnalazione all’Arpa).

Infine il comando della polizia locale prosegue nella visione delle immagini trasmesse dalle fototrappole per

scongiurare e se del caso sanzionare eventuali abbandoni di rifiuti non conformi alle disposizioni.