Il pratone che corre lungo la Sp 7, tra Lesmo e Peregallo, questa mattina, giovedì 18 febbraio, si è tinto di bianco.

Tra Lesmo e Peregallo spunta un gregge di pecore

Centinaia di pecore infatti hanno sostato a lungo nel campo adiacente la strada provinciale che collega Lesmo e Peregallo, attirando l’attenzione di tanti passanti che si sono fermati a immortalare il gregge, formato anche da capre e asini.

Uno spettacolo che si inizia a vedere proprio in questo periodo dell’anno per poi diventare sempre più frequente a ridosso della primavera quando ufficialmente prende il via la transumanza, ovvero la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano dai pascoli della pianura verso quelli delle zone collinari o montane. Un vero e proprio rito, antico quanto l’allevamento stesso, in grado ancora oggi di emozionare e regalare più di qualche sorriso, ma capace anche di evocare antiche tradizioni delle nostre terre appartenenti a un’epoca che pare ormai così lontana.