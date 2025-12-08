Tradito dal nervosismo nel parcheggio: fermato ladro in macchina… senza patente

Se ne stava seduto in disparte sulla sua macchina, all’interno del parcheggio del Centro commerciale di Villasanta, cercando di non dare troppo nell’occhio. Ma alla vista dei Militari non ha saputo nascondere il proprio nervosismo.

Tradito dal nervosismo nel parcheggio

Ed è stato proprio questo a mettere sulla pista giusta i Carabinieri della stazione di Villasanta guidata dal comandante Alfredo Paludi, che la scorsa settimana hanno fermato un 37enne di origini sudamericane che aveva appena messo a segno un furto. L’arresto è avvenuto giovedì pomeriggio. La pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio di controllo del territorio nelle aree ad alta frequentazione commerciale, ha notato un’autovettura ferma nel parcheggio del supermercato cittadino. L’uomo a bordo del mezzo, alla vista dei Militari, è apparso immediatamente nervoso e in evidente stato di agitazione, tanto da indurre gli stessi a procedere alla sua identificazione e a un contestuale controllo dell’autovettura.

Aveva rubato in un supermercato

Il conducente, un 37enne peruviano residente nel Milanese, non è stato tuttavia in grado di esibire la patente di guida in quanto mai conseguita. A quel punto, intuendo che quell’infrazione potesse essere solo la punta dell’iceberg, i Carabinieri hanno proceduto con la perquisizione dell’auto. E al suo interno è stata ritrovata una borsetta da donna, contenente la somma in contati di circa 500 euro, un telefono cellulare, effetti personali e documenti intestati a una signora che nulla aveva a che spartire con quell’uomo. Gli immediati accertamenti svolti dai Militari hanno permesso di stabilire che la borsa era stata sottratta poco prima ad una signora, nel parcheggio di un altro supermercato di Lesmo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Non c’è la patente, ma c’è… la cocaina

Sempre nel corso del controllo il 37enne, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale, motivo per cui è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La cocaina rinvenuta, ovviamente, è stata posta sotto sequestro.

Informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, è stata disposta la presentazione dell’arrestato all’udienza con rito direttissimo nella mattinata successiva. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Milano, con divieto di uscita in orario notturno.