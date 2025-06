AGGIORNAMENTO DELLE 16.30: Fortunatamente le condizioni dei feriti sono parzialmente migliorate. I soccorritori, dopo le prime cure sul posto, hanno provveduto a trasportarli in ospedale a (San Raffaele e Ospedale di Vimercate) in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Grave incidente intorno alle 15 di questo pomeriggio, martedì 3 giugno, sulla Sp7 in territorio di Lesmo.

Traffico bloccato sulla Sp7 per un grave incidente

Il sinistro, avvenuto all'altezza della rotonda dell'Iperal, ha coinvolo due vetture. Una, a seguito dello scontro, è finita parzialmente ribaltata.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto risultano due ambulanze e un'automediche in codice rosso. Tre le persone coinvolte, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza. Si tratta di due donne di 61 e 67 anni e di un uomo di 70.

I soccorritori stanno prestano le prime cure ai feriti. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco e i Crabinieri.

Il traffico sulla Sp7 al momento è bloccato con forti disagi soprattutto in direzione di Villasanta.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile