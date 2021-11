Viabilità

L'incidente è avvenuto in mattinata. le operazioni di recupero vanno avanti da questo pomeriggio.

Sono davvero lunghe le code verso Monza e verso Carugate a causa della chiusura al traffico di un tratto della Sp13 per il recupero di un mezzo pesante uscito di strada.

Traffico in tilt per il recupero di un camion uscito di strada sulla Sp13

L'incidente a quanto è stato possibile accertare è avvenuto questa mattina. Nessuna conseguenza per il camionista ma il mezzo pesante, finito parzialmente fuori strada all'altezza di Concorezzo, deve essere rimosso. I lavori per la sua rimozione sono iniziati nel pomeriggio e al momento (17.42) sono ancora in corso.

Ovviamente lungo un'arteria molto trafficata come la Sp 13 è stato necessario chiudere parzialmente la strada che ad ora non risulta percorribile dall'incrocio con il Malcantone al semaforo di Rancate. Questo sta causando non poche difficoltà agli automobilisti che percorrono la provinciale sia verso Monza, sia da Agrate verso Carugate. Si registrano in entrambe le direzioni lunghe code.