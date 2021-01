Drammatico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021 a Paderno d’Adda dove un uomo di 38 anni è morto travolto dal trattore. L’incidente è avvenuto nella zona boschiva del Naviglio di Paderno, sul confine con Cornate d’Adda, poco lontano dal fiume nei pressi dello Stallazzo e del Santuario della Rocchetta.

Tragedia: 38enne muore travolto dal trattore

La richiesta di aiuto è scattata una manciata di minuti dopo le 10. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco.

Subito la centrale operativa dell’Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto dee mezzi di soccorso con il codice rosso di massima gravità.

A Paderno infatti si sono precipitati a sirene spiegate gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari del Soccorso di Calolzio sull’ambulanza. Non solo ma per velocizzare le operazioni di cura, e considerata la zona impervia, è stata fatta alzare in volo anche l’eliambulanza.

Purtroppo, come detto, ai sanitari non è rimasto che il terribile compito di dichiarare il decesso del 38enne.

Spetterà ai Carabinieri e ai tecnici dell’Ispettorato del Lavoro dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza che sono intervenuti a Paderno tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

