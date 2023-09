Tragedia a Besana, studente 18enne trovato morto nel letto

Una tragedia. Non ci sono parole diverse per descrivere quanto successo a Besana in Brianza nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre. Un giovane di soli 18 anni è stato trovato senza vita dal papà nel suo letto.

Disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a definire con chiarezza quanto successo. Al momento tutti gli elementi raccolti nell'abitazione, al confine tra Besana capoluogo e la frazione di Montesiro, fanno propendere per un malore fatale. Il ragazzo sarebbe andato a letto giovedì notte per poi non rialzarsi più. A trovarlo esanime venerdì mattina, il papà. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del "118" oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, al lavoro fino a pomeriggio inoltrato. Inulte, purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita.

Studente in città

Classe 2005, la giovane vittima si stava preparando in questi giorni ad iniziare un nuovo anno scolastico dietro ai banchi, in un Istituto superiore della città dove compagni e insegnanti lo ricordano come un ragazzo gentile, educato, con il sorriso sempre ad illuminargli il bel volto.

In segno di cordoglio è stata annullata la festa di fine estate programmata per sabato sera all'oratorio di Montesiro.