Tragedia sulla strada: auto si ribalta e si schianta contro la galleria, morta una 26enne

Una 26enne morta e un 23enne ferito gravemente: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 4.45 di oggi, sabato 20 gennaio, lungo la ex statale 342 a Bonate Sopra, all'altezza dello svincolo per Terno d'Isola. La ragazza, Martina Viscardi, viveva a Ronco Briantino.

Tragedia sulla strada

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione pare che l'auto abbia sbandato a causa dell'asfalto ghiacciato. Dopo essersi ribaltato più volte, il veicolo si è schiantato contro le arcate di una galleria allo svincolo per Terno d'Isola, in direzione di Lecco. Alla guida dell'automobile, una Fiat Panda, si trovava il 23enne, residente a Piacenza, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni. Martina, invece, era seduta sul sedile del passeggero ed è deceduta sul colpo.

L'intervento dei soccorsi

Nonostante il pronto intervento di due ambulanze, un'auto medica, dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo con i volontari di Madone, per la 26enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri di Ponte San Pietro, che ora si occuperanno di tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto effettivamente accaduto.

I funerali

Martina lascia papà Paolo, mamma Rosi e la sorella Beatrice. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ronco Briantino. La camera ardente è invece stata allestita in queste ore presso la casa funeraria "Mattavelli" di Osnago, in via Pitagora 6.