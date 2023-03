Tragedia a Carate, giovane si toglie la vita sotto il ponte

Il corpo senza vita di un giovane di 30 anni è stato ritrovato questa mattina, giovedì 2 marzo, a Carate Brianza.

Suicidio in via Fiume a Carate Brianza

Tragedia, poco prima delle 7, a Carate Brianza lungo via Fiume, la strada che porta all'ex mobilificio Bernini sul fiume Lambro. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato un passante che ha notato il corpo del giovane nelle vicinanze del ponticello che risale poi verso la località di Riverio. Il giovane, identificato poi in un 30enne residente in città, si è tolto la vita impiccandosi.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico gesto volontario.

Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i Carabinieri della stazione cittadina, insieme ai Vigili del fuoco con due mezzi e i soccorritori del 118 giunti con un'autoambulanza e un'automedica. Restano ignote al momento le cause del gesto disperato.