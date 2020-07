Tragedia a Cavenago: muore per un malore mentre è nell’orto. I soccorsi sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi in via De Coubertin ma per il 53enne non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Cavenago: muore a 53 anni per un malore mentre è nell’orto

A nulla sono serviti i soccorsi, arrivati in forze con ambulanza e automedica. L’uomo era già morto. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Cavenago, in via De Coubertain dove poco prima delle 14.30 un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita. L’uomo si trovava nel suo orto quando con tutta probabilità è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i volontari del soccorso di Busnago, l’automedica e i Carabinieri. Nonostante l’intervento dei sanitari per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

