Tragedia nella serata di ieri, lunedì 20 settembre, nella frazione di Birone del comune di Giussano. In via Alfieri è stato trovato senza vita un uomo di 55anni.

Tragedia a Giussano, 55enne trovato senza vita nella zona industriale

L'allarme è scattato poco dopo le 20. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha subito inviato sul posto, in una via della zona industriale di Birone, i volontari della Croce bianca di Mariano e l'automedica. Qui purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno. In base ai primi accertamenti all'origine della tragedia ci sarebbe un drammatico gesto volontario.