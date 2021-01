Tragedia a Meda, 47enne trovato morto in casa

Tragedia a Meda nel pomeriggio di domenica 24 gennaio 2021: un 47enne è stato trovato morto in casa.

Tragedia a Meda in via Trento

Il tragico ritrovamento è avvenuto intorno alle 16.30 in via Trento. In base a quanto ricostruito l’uomo è stato trovato privo di vita nel box della sua abitazione.

Inutili i soccorsi

Tempestiva la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono portati i Carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Si tratterebbe di un gesto estremo.