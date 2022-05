Dramma in via Solferino

Inutili i soccorsi. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora per consentire gli accertamenti del caso.

Tragedia a Meda, farmacista 34enne trovato morto in casa.

Farmacista trovato morto in casa

Dramma questa mattina, lunedì 16 maggio 2022, in via Solferino, a Meda. Un 34enne che abitava proprio sopra la Farmacia Pirovano, dove lavorava, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. La tragica scoperta è stata fatta intorno alle 11.

Sul posto mezzi di soccorso, Carabinieri e Polizia Locale

Sul posto sono subito accorsi i mezzi di soccorso, un'ambulanza di Avis Meda e un'automedica, i cui sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. In via Solferino, per gli accertamenti del caso, anche i Carabinieri della stazione di Meda e la Polizia Locale. Ancora da stabilire le cause del decesso.

La farmacia ha esposto il cartello "Chiuso per lutto"

La via Solferino è rimasta chiusa per oltre un'ora per permettere i rilievi di rito. E' stata riaperta al traffico intorno alle 13. La Farmacia Pirovano ha esposto il cartello "Chiuso per lutto".