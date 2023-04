Tragedia a Seregno, giovane trovato morto carbonizzato

Tragedia all'alba a Seregno dove un uomo è stato trovato morto carbonizzato.

In pieno centro a Seregno

L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 20 aprile, attorno alle 6, nella zona del parcheggio di via Oldescalchi, in pieno centro, quando alcuni residenti della zona hanno notato del fumo nero alzarsi verso il cielo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme ai Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Seregno e al personale del 118 di Seregno Soccorso.

Al piano 2 "S" del parcheggio - più volte in passato già finito al centro della cronaca per i colpi consumati ai danni delle auto posteggiate - c'era il corpo in fiamme di un uomo, di giovane età, ma la cui identità non è stata ancora resa nota.

Il corpo giaceva rannicchiato nel sottoscala. Saranno ora le indagini dei militari della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa a fare luce sul tragico rinvenimento. Al momento gli inquirenti non escluderebbero nessuna pista, compresa quella dell’estremo gesto.

Il parcheggio è stato immediatamente chiuso agli utenti.