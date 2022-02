Tragedia a Sovico, uomo di 77 anni trovato cadavere nel bosco

Decesso

Il corpo senza vita di un anziano è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 febbraio in fondo a via San Francesco d'Assisi a Sovico.

Tragedia a Sovico dove un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita all'interno di una zona boschiva.

L'allarme nel tardo pomeriggio a Sovico

Il cadavere di un anziano è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 febbraio in fondo a via San Francesco d'Assisi. L'allarme alla centrale operativa del 112 è scattato qualche minuto prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme all'autoambulanza della Croce Verde di Lissone e un'automedica.

I soccorritori però non hanno potuto che constatare il decesso del 77enne. L'ipotesi ritenuta al momento più probabile è quella di un suicidio.

Secondo le prime informazioni raccolte l'anziano sarebbe stato trovato senza vita lungo un sentiero nella zona boschiva che si apre in fondo a via San Francesco d'Assisi ad angolo con via Donatori del Sangue, una zona molto frequentata da chi è appassionato di camminate all'aria aperta.