Intervento di ambulanza, automedica e carabinieri questa mattina in via Matteotti.

Carabinieri, ambulanza e automedica si sono precipitati questa mattina, giovedì 2 dicembre, in un appartamento di un condominio al civico 1 di via Matteotti a Villasanta, all'angolo con piazza Oggioni, dove è stato trovato un 70enne privo di vita.

Tragedia a Villasanta: 70enne trovato senza vita in casa

Al momento le informazioni sono molto frammentarie: quel che è certo è che i volontari della Croce verde di Lissone, intervenuti sul posto insieme al medico, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono ovviamente in corso accertamenti da parte delle Forze dell'ordine per chiarire le cause del decesso.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile