Tragedia ad Arcore, anziano trovato morto in casa

Dramma della solitudine

ll ritrovamento del cadavere di un uomo di 80 anni è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 12 novembre 2021, alle 15, in un appartamento di via Roma

Una tragedia straziante. Oggi pomeriggio, venerdì 12 novembre 2021, poco dopo le 15, un anziano di 80 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Roma, nel cuore di Arcore.

Era da alcuni giorni che l'uomo, già gravemente malato, non dava sue notizie.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa i quali, non vedendo l'uomo da qualche giorno, hanno immediatamente contattato i sanitari del 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi sono intervenuti in via Roma con una autoscala.

I vicini hanno tentato di contattarlo

I vicini di casa hanno tentato invano di mettersi in contatto con l'uomo. Hanno tentato in continuazione di chiamarlo sia sul telefono fisso, sia sul cellulare, non ottenendo, però, alcuna risposta.

A quel punto è scattato l'allarme.

Soccorsi tempestivi

Sono stati proprio i pompieri a trovare il cadavere dopo aver sfondato una finestra dell'appartamento dove viveva l'anziano. Sul posto si sono comunque portati i soccorritori che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Arcore, guidati dal luogotenente Luca Carboni, intervenuti per chiarire i contorni della tragedia anche se sembra confermata la tesi della morte naturale avventuta già da qualche giorno.