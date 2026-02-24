Attimi di grande paura ed apprensione alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 24 febbraio, per una persona trovata purtroppo deceduta a bordo di un’automobile finita fuori strada sul territorio di Cornate d’Adda.

Tragedia all’alba: auto fuori strada, trovato morto il conducente

La vettura è stata rinvenuta in un fossato lungo la via Giacomo Matteotti, strada che porta alla località Villa Paradiso. Fuori dall’auto è stato trovato invece un giovane di 29 anni, con traumi multipli, successivamente trasportato in codice rosso in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’allarme è scattato attorno alle 6.45 di questa mattina, quando la vettura è stata trovata fuori strada dentro ad un fosso vistosamente ammaccata. Al momento la dinamica dell’uscita di strada non è ancora stata chiarita. Secondo una prima ipotesi, il conducente potrebbe essere stato colto da un malore. Malore che potrebbe aver portato successivamente alla perdita del controllo del mezzo, che ha terminato così la sua corsa fuori strada.

L’arrivo dei soccorsi

All’arrivo dei soccorsi: un’ambulanza in codice rosso, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, il personale medico ha rinvenuto purtroppo la persona ormai prima di vita all’interno dell’abitacolo. Fuori dalla macchina invece è stato trovato un giovane di 29 anni, che al momento però non è dato sapersi se stesse viaggiando o meno insieme al conducente del mezzo.

Immediati i soccorsi per lui, che è stato preso in carico e successivamente trasferito in elicottero al nosocomio bergamasco in codice rosso. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri a cui spetterà la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto, facendo così luce su questa tragica vicenda.