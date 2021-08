Tragedia all'alba lungo il canale Villoresi

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato questa mattina all'alba nel canale Villoresi, a Limbiate. L'uomo aveva una corda legata al collo

La tragica scoperta lungo il Villoresi

Limbiate si è risvegliata tragicamente questa mattina, martedì 17 agosto. Intorno alle 6.25, infatti, da via Marconi è stato lanciato l'allarme dopo che alcuni passanti hanno notato un corpo nelle acque del Villoresi. Sul posto, in codice rosso, sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio e ai Vigili del Fuoco di Monza, la cui unità subacquea ha provveduto a recuperare il corpo, identificato poi in un uomo di 67 anni. E dopo che il personale sanitario ha certificato il decesso dell'uomo, sono iniziate le indagini da parte dei Carabinieri. Che ci hanno messo poco a ricostruire l'accaduto: l'uomo si è stretto una corda al collo, poi ha legato una estremità alla ringhiera del ponte e, infine, si è lanciato nelle acque