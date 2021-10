Tragedia in albergo: morto un 58enne di Carate 

Nel comasco

Intervento di soccorritori, Vigili del fuoco e Forze dell'ordine a Carugo.

Tragedia in albergo a Carugo nella mattinata di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021.

Tragedia in albergo: morto un uomo

Come riportano i colleghi di PrimaComo.it, i Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 10.40 e si sono portati presso l'Albergo La Nuova Locanda, in via Enrico Toti.

Una volta giunti sul posto i pompieri sono entrati in una delle stanze della struttura ricettiva e hanno constato la presenza di un uomo a terra, privo di vita. Sul posto nel frattempo sono giunte anche due pattuglie dei Carabinieri, la Polizia locale, l'automedica e l'ambulanza. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, un 58enne di Carate Brianza che in base ad una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore.