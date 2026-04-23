Tragedia in caserma, carabiniere si toglie la vita

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, nella caserma dei Carabinieri di Seveso: un carabiniere 50enne si è tolto la vita sparandosi.
Carabiniere si toglie la vita
In base a quanto è stato possibile ricostruire, il dramma si è consumato intorno alle 20, quando il militare aveva da poco terminato il turno di lavoro.
Sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso
Una volta che ci si è accorti dell’accaduto sono stati tempestivamente allertati i soccorsi: in via Europa Unita si sono precipitate ambulanze, oltre a diverse gazzelle dei Carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, per il Carabiniere non c’è stato nulla da fare.
Sotto shock i colleghi
Comprensibilmente sconvolti i colleghi del militare. Sono in corso gli accertamenti del caso per fare luce sulla tragedia.
Il messaggio di Futuro Nazionale
“In questo momento di immenso dolore, i membri del Comitato si stringono in un ideale abbraccio alla famiglia del defunto, ai suoi cari e a tutti i colleghi dell’Arma, condividendo il silenzio e il rispetto che una simile tragedia impone. La perdita di una vita umana è sempre una sconfitta per l’intera comunità, ancor più quando colpisce un servitore dello Stato che quotidianamente opera per la nostra sicurezza – dichiarano i rappresentanti del Comitato – Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza a chi oggi piange una persona cara, rinnovando la nostra stima nei confronti dell’Arma dei Carabinieri”.