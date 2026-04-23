Tragedia in caserma, carabiniere si toglie la vita

In base a quanto ricostruito, il militare si è sparato dopo aver terminato il turno di lavoro.

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, nella caserma dei Carabinieri di Seveso: un carabiniere 50enne si è tolto la vita sparandosi.

Carabiniere si toglie la vita

In base a quanto è stato possibile ricostruire, il dramma si è consumato intorno alle 20, quando il militare aveva da poco terminato il turno di lavoro.

Sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso

Una volta che ci si è accorti dell’accaduto sono stati tempestivamente allertati i soccorsi: in via Europa Unita si sono precipitate ambulanze, oltre a diverse gazzelle dei Carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, per il Carabiniere non c’è stato nulla da fare.

Sotto shock i colleghi

Comprensibilmente sconvolti i colleghi del militare. Sono in corso gli accertamenti del caso per fare luce sulla tragedia.

Il messaggio di Futuro Nazionale

Una volta appresa la notizia il Comitato Costituente n. 47 di Futuro Nazionale ha voluto, tramite una nota stampa, esprimere il proprio profondo e sincero cordoglio: