Tragedia in moto, l'addio del fratello

"Riposa in pace fratellino, voglio ricordarti così sorridente". É stato Moreno, il fratello di Lorenzo Vismara, il 35enne di Biassono, morto ieri (giovedì 1 maggio 2025) in moto a dedicargli l'addio sulla sua pagina Facebook.

L'addio del fratello

Lorenzo Vismara, 35 anni, era titolare insieme al fratello della macelleria Italcotti spaccio carni e salumi di via Cavallotti, in questi giorni chiusa per lutto. La notizia ha colpito l'intera comunità biassonese. Il sindaco, Luciano Casiraghi, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza alla famiglia: "Abbiamo saputo dai giornali locali della tragedia accaduta a un nostro concittadino - le parole del borgomastro - A nome mio, dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità biassonese esprimiamo la nostra vicinanza ai famigliari in questo momento di dolore".

L'incidente in moto

L'incidente in cui ha perso la vita Lorenzo Vismara è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 1 maggio, a Gazzada Schianno, in provincia di Varese lungo la strada provinciale Sp1. Per cause ancora da accertare il motociclista stava viaggiando nella direzione che porta all’imbocco della Milano Laghi quando avrebbe urtato l’auto che lo precedeva. Dopo questo impatto, la moto è scivolata sull’asfalto per circa 50 metri mentre il biassonese sarebbe finito contro il bus che viaggiava in direzione opposta. L’incidente è avvenuto all’altezza del sovrappasso di Gazzada Schianno. L'esatta dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Varese intervenuti sul posto per i rilievi.

