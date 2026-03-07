Tragedia in stazione, deceduto un 29enne

Tragedia in stazione a Desio, deceduto un 29enne. Inutili i soccorsi.

Tragedia sui binari, la vittima ha 29 anni

E’ successo poco intorno alle 16 di oggi, sabato 7 marzo 2026. Per motivi ancora da chiarire, un uomo è stato colpito dal convoglio in transito allo scalo ferroviario di Desio, a quanto risulta, sul binario 2. Appena dato l’allarme, sul posto si sono precipitati la Polfer, i Carabinieri e la Polizia Locale insieme all’ambulanza, a un’automedica e ai Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza.

Sospesa la circolazione dei treni

Al momento è ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. La vittima aveva 29 anni. Sul posto si è portato anche l’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio. La circolazione sulla direttrice Seregno-Monza è stata interrotta a causa dell’investimento avvenuto in stazione a Desio. Trenord fa sapere che sono possibili cancellazioni e variazioni di percorso. Il treno coinvolto è fermo oltre la stazione. E’ l’ennesimo caso successo allo scalo ferroviario desiano.

Dalle 17.30 un servizio autobus

Trenord ha aggiornato i suoi canali in merito alla situazione della circolazione ferroviaria. Il consiglio ai viaggiatori è di prendere i treni delle linee RE Como – Saronno – Milano e S4 Camnago – Seveso – Milano. Dalle ore 17:30 è stato attivato un servizio autobus in partenza da Monza per Seregno che effettuerà spola tra le due stazioni.