Una vita spesa per la comunità e il prossimo. Una vita dedicata all’oratorio e al volontariato. Una vita spezzata in maniera tanto improvvisa quanto prematura. Sono giorni di grande lutto a Roncello per la scomparsa di Tiziano Mattavelli, 66 anni, stroncato da un malore mentre si trovava in vacanza insieme alla famiglia in Sardegna, tradito proprio da quel cuore grande e generoso.

Tragedia in vacanza: Roncello piange "Titti", l'infaticabile volontario

La tragedia si è consumata il 2 giugno. "Tizi" si trovava in spiaggia a Cuglieri, in provincia di Oristano; dopo aver fatto il bagno è tornato a riva, ha scambiato qualche parola con la moglie Giovanna e si è seduto, quasi accasciandosi all’improvviso. La consorte ha subito capito che qualcosa non andava e ha dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti in maniera tempestiva i soccorsi che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco al 66enne, probabilmente colpito da un infarto fulminante. Purtroppo fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse critiche e il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il dolore di una comunità

La notizia della sua scomparsa è arrivata a Roncello come un fulmine a ciel sereno scuotendo l’intera comunità. Tiziano, conosciuto anche come "Titti", era infatti una persona stimata da tutti in paese per il prezioso e inestimabile contributo offerto alla causa del volontariato. Nato e cresciuto a Roncello, era in pensione da qualche anno e dal suo primo giorno di riposo si era completamente dedicato con particolare attenzione al mondo dell’oratorio e della parrocchia, divenendone in breve un vero e proprio punto di riferimento grazie a una dedizione e a un carisma veramente fuori dal comune.

"Dove c’era bisogno di dare una mano, c’era Tiziano - dicono ancora le nipoti Silvia e Marta, che in questi giorni di dolore sono al fianco della cugina Clara, figlia di Tiziano, della moglie Giovanna, del fratello Edoardo e dell’anziana mamma Carla - Lui c’era veramente per chiunque ne avesse necessità, è stato un volontario tuttofare in oratorio: dal coro alla cucina, dalla semplice manutenzione alle vacanze in montagna con i ragazzi e il servizio durante l’oratorio estivo. Se qualcuno aveva bisogno sapeva che poteva contare su di lui, perché lo zio Tiziano sarebbe arrivato per primo ad aiutare".

Domani i funerali

Un’anima generosa, solare e affabile; la battuta sempre pronta, ma soprattutto un sorriso a dir poco contagioso. La salma di Tiziano farà ritorno in paese nella mattinata di domani, martedì. Nel pomeriggio, alle 16.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale.