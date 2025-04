Tragedia lungo la ferrovia a San Giuseppe, indagini in corso

Trovato un corpo senza vita questa mattina lungo la ferrovia in prossimità del passaggio a livello di San Giuseppe, a Desio. L'allarme è scattato poco dopo le sei.

Trovato un corpo senza vita lungo la ferrovia

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli uomini della Polfer di Monza, oltre a un'ambulanza e all'automedica, inviate attraverso il servizio di emergenza e urgenza. Lungo i binari, in prossimità del passaggio a livello di San Giuseppe, è stato trovato il corpo senza vita sembra, dai primi riscontri, di una donna. Chiamata a intervenire anche l’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito: la persona deceduta a quanto risulta è stata investita da un treno, ma sono in corso le indagini per ricostruire quel che effettivamente è accaduto.

Interrotta la circolazione dei treni

Al momento non si sa nulla dell'identità della vittima, perché priva di documenti. Ripercussioni sul traffico ferroviario. Trenord avvisa che la circolazione lungo la direttrice Chiasso-Como-Seregno-Milano "è sospesa tra le stazioni di Desio e Seregno per necessari accertamenti delle autorità giudiziarie, in corso di svolgimento, in seguito all'investimento di una persona".