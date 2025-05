Tragedia sul Monte Rosa, muore 28enne seregnese

Ha perso il controllo degli sci ed è precipitato in un canalone. La vittima è un 28enne di Seregno, Francesco Gervasoni di Santa Valeria.

Caduta fatale sul Monte Rosa

La tragedia ieri, venerdì 23 maggio in tarda mattinata, sul Monte Rosa nel territorio di Macugnaga. Il giovane scialpinista seregnese ha perso la vita dopo una caduta durante la discesa del canalone Marinelli, sulla parete est del massiccio, mentre si trovava in escursione con altri compagni: due di Alagna Valsesia, gli altri di Varese e Milano. Da chiarire le cause dell'accaduto.

I soccorsi con l'elicottero

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai compagni tramite il numero unico d’emergenza 112. Le operazioni di soccorso sono state prese in carico dal Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, che hanno inviato sul posto un elicottero con a bordo l’equipe sanitaria e due tecnici aggiuntivi del Cnsas, imbarcati per operare in un ambiente particolarmente impervio. Durante un primo sorvolo, sono stati localizzati e recuperati al verricello due escursionisti illesi, trasportati in sicurezza a Macugnaga.

Illesi i compagni di spedizione

Soltanto durante il secondo passaggio l’equipaggio ha individuato il disperso, ma per lui non c’era più nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Le operazioni si sono concluse con il recupero in sicurezza degli altri due membri della comitiva, anch’essi illesi. In seguito, con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, è stata autorizzata e effettuata la delicata operazione di recupero della salma, poi affidata alle autorità competenti per gli adempimenti di legge.