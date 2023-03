Tragedia nel bosco, 43enne trovato morto

Tragedia nei boschi di Bulciago dove, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 marzo 2023, è stato trovato il corpo senza vita di Mauro Caldirola, originario di Macherio.

43enne trovato morto

Era da qualche giorno che il 43enne si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce. Era stato visto per l'ultima volta venerdì scorso, nel pomeriggio, nei pressi di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Era a piedi e in stato confusionale. Poi più nulla. A denunciarne la scomparsa è stata la sorella.

L'appello a Chi l'ha visto?

I familiari, preoccupati, si sono rivolti anche a Chi l'ha visto?, il programma in onda su Rai3 dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca. "Mauro, 43 anni, operaio, vive a Costa Masnaga. Venerdì 24 marzo alle 16.30 un suo amico lo ha visto camminare per le strade del piccolo comune brianzolo dove abita, probabilmente per dirigersi nei boschi circostanti. Adora le lunghe camminate nella natura, le chiese, i santuari e i cimiteri. Potrebbe essere in difficoltà. Ha con sé solo i documenti e il telefono" l'appello lanciato in tv.

Il ritrovamento

Martedì pomeriggio la macabra scoperta: il ritrovamento a Bulciago del corpo senza vita di un uomo, nella zona boschiva a lato di via Como. Sono stati attimi di grande apprensione, poi la conferma da parte dei familiari che purtroppo si trattava di Mauro Caldirola. Nato a Pavia, il 43enne ha vissuto con la famiglia a Macherio, poi a Biassono prima di trasferirsi a Costa Masnaga.